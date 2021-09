Le festival des lumières Bright Brussels fait son retour à la Toussaint

L’obscurité tombe plus vite en automne, de quoi mettre en valeur les illuminations de la capitale. La cinquième édition du festival des lumières Bright Brussels se tiendra du 28 octobre au 6 novembre.

Les quartiers royal et européen, principalement, seront animés grâce à deux parcours composés de 16 œuvres artistiques immersives et ludiques, annonce jeudi l’office de tourisme de Bruxelles.

Le Parlement européen devient partenaire de l’événement et accueillera, sur la place Solidarnosc 1980, une œuvre lumineuse. Le Palais royal de Bruxelles, sur la place des Palais, sera, lui, «le théâtre d’un grand mapping réalisé par des artistes belges».

Le festival proposera également une programmation OFF à travers plusieurs activités et animations. «Entre des nocturnes dans des musées et commerces, des rendez-vous lumineux pour les foodies, des DJ sets et des ateliers, chaque soirée aura son lot de surprises pour tous», détaille visit.brussels à propos de ce festival s’étalant sur 10 jours au lieu de quatre habituellement.