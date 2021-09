L’énorme coup de gueule d’Emmanuel André: «Puis on s’étonne…»

Emmanuel André a poussé un énorme coup de gueule sur Twitter ce mercredi.

Emmanuel André, ancien porte-parole de la lutte contre le Covid-19, s’est exprimé sur l’accessibilité du vaccin contre le coronavirus dans le monde. « Plus de 4 milliards de personnes n’ont pas encore reçu une seule dose de vaccin. Parce qu’elles sont pauvres. Pas par choix. On s’occupe de tout qu’ils disaient et on les a laissé faire. Et puis on s’étonne que la méfiance envers les Big Pharma et ceux qui nous gouvernent enfle », a ainsi lancé le microbiologiste sur Twitter, carte à l’appui.

Plus de 6 milliards de doses de vaccin

Plus de six milliards de doses de vaccins ont été administrées dans le monde, selon un décompte réalisé mercredi par l’AFP à partir de sources officielles.

La vaccination reste très inégalitaire : les pays à « revenu élevé » selon le classement de la Banque mondiale ont administré en moyenne 124 doses pour 100 habitants, les pays à « faible revenu » seulement 4.

Amnesty accuse les labos de délaisser les pays pauvres

Amnesty international a accusé les groupes pharmaceutiques qui produisent les vaccins contre le Covid-19 d’alimenter une « crise des droits humains sans précédent », réclamant l’octroi de deux milliards de doses aux pays pauvres.