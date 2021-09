Insécurité et malpropreté sur le piétonnier: le ras-le-bol des commerçants

Les problèmes d’insécurité, de mendicité et de propreté publique s’accumulent quotidiennement dans le centre de Bruxelles. Plusieurs commerçants et riverains s’inquiètent du résultat que cela produit sur l’image de la commune et sur la vie économique.

*********** ** ** *************** ** ********* ******* ***** ********* ** ***** ********** *********** ******* ***** *********** ** ***** **** ******* **** ***** ***** *** ************ *** ** ********* ******* ** *********** *** ******** **** ** ****** **** *** ****** ******** *** *** ** ************* ** ********* ********** *** ****** ** ************ *** ********* ** **** ****** ***** ** ****** *** ********* ** ******* ***** ******* *** ********* ************* ** *** ********** ******* *** *********** ******* **** *** ************ ** *** ********** ********** **** ** ***** ******** ** ** ******************** **************** **** ************ ** ******* ** ******** ************** ********** *** ********* *** *** **** *** ** ********* *** ******* ******** ** ****** ****** ******** ***** ** ********* **** ********** ******* **** ** * * *** ****** ** ******************* ** ********** **** ******* ******** *** ******* *********** *** ************* ********** *** ** ************ ***** *** ******** *** ******** ** ********* ****** *** ***** *** *********** ** *** ********* ****** ** *********** ** ******** ********** ****** *** ********** **** ******* *** ********** ***** *** ************ *********** ** **** ********* ** ** ****** ******** *** *** ** ***** * *** ** ********* *** *** ************* **** ******** ***** ************ ** *** **************** ********** ************ ** ****** ************* ******* ** ****** *********** **** **************** ** ***** ** ****** ************* *** ** ***** * *** ************** ************* ** ************* ** ****** ** ******** ** ****** ********** ** ********** ** ************* ************** ****** ** *********** ******** ******* ** ***** ** ******** ****** ***** ****** ** ** ***** ********** ******* ** ********** ** *** ******** ** *** ***** *** ********* ************ ** **** ******* *** ******* * ****** ** *** ******** **************** **** *** **** ****** ******* **** *** ******** ** ********* ******* **** *** ********* **** ****** ** **** **** ****** *** ******** ************** *** ********* ********* *** ********** ********** ** ******** ***** ** ******** *** ********* *** ********* **** ***** *** ******* ******* *** ********* ** ********** *** ***** **** ******* *** ********** ********** *** ********** ************ *** ********* **** ******** ** ********* ********* ***** **** *********** ** ********* ***** ********** ** ******** ******** **** ******* *********** ** ** ************ *************** ** ** ******* ***** *** ******* ******* ********* ***** **** *** ******** **** ***** ********** *** **************** ** ****** ******** ********** ******** *** ** *** *** ********** *************** ** ********* ** ***** ******* ****** ******* **** *** *** ** ******** ******** *** ** ***** ** ** ****** *** **** ** ********* **** *** ************ ** * * ******** ******** ************** **** ******** ****** ************* ** ****** ** ** ****** ** ********** ************* ** ********** **** ** ******** *** *** ******* **** ******* ***** ** ******* ** ** ****** ** ****** ** * * *** ******** ** ****** ************* ** *** ******* ***** ** **** ** ** ** ****** *** ********* *** ** *********** ** ***** *** ** *********** *** *** **** ******** **** ****** *** ********* ** ******* **** ****** ** **** ** ******* ******* ** *** ** ** **** ** ***** ************ **** ******** ***** *********** ********** ********** ** ************ **** *** *************** ******** *** ************ ** ******************* **** ******** ************* ** ********** ******** ** ** ************** ********* ****** ******** ******** ******** *** ******** ************* *************** ** ****** ******* **** *********** ***** **** ****** *** ********* ************ ****** * *** ******* ******** **** ** ***** **** ** *********** **** * ********* ** ********* **** ********** ********** ***** ***** *** ** ********** ******* ** ******* **** *** ** ******** *** ******* ** ****** ***** ******** **** *** ********** ******* ** ***** *********** **** ** ****************** ******** ******** ********* ********** *** ** ****** *** ***** ** ****** ************ ***** *** *********** ******** ** ** ***** *********** ** ****** ** *** ** ******** *** ******* **************** **** *************** ***** ******** ******* ******* **** ********* ***** ********* ** *** ** ***** ********** *** ******* ** ** ******* ** *** ******* ******** ** **** ** ************** ********* ******* ** ********* *** ******** ** ******** ** ** **** ** ** ** ******* ********** *** ************ **** *** ****** **** *** ******* ** ****** *** ** ************ *** **** ****** ********* ********* ****** ** ******* *** *************** ** ******** ******* ********* ** ********* ** ************ *** *************** ****** ** ********** *** *************** *** ************ ***** ******** *************** *** ** ***********