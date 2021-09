Le Manneken-Pis rhabillé par Anderlecht

A l’occasion du 1070ème costume porté par l’emblématique statue du folklore bruxellois, la commune d’Anderlecht a été mise à l’honneur par la Ville de Bruxelles pour confectionner une nouvelle tenue pour le Manneken-Pis. Ce sont donc des élèves de l’Institut communal Marius Renard d’Anderlecht, section habillement, qui ont imaginé et confectionné ce costume.

C’est en 1747 que le Manneken-Pis est pour la première fois habillé. A cette époque, les autorités bruxelloises commencent à lui offrir des costumes pour les grandes occasions. Sa collection ne compte alors que quelques habits. Près de 300 ans plus tard, le Ket Bruxellois est toujours là pour fêter son 1070ème costume.

La Ville de Bruxelles a invité la commune d’Anderlecht, dont le code postal correspond au nombre de tenues du Ketje, pour lui confier la réalisation d’un habillement à l’allure anderlechtoise. Ce sont deux élèves de l’Institut communal Marius Renard, Angélique Piron et Ruth Dogbla, accompagnées de leurs professeurs Joëlle Debaerdemaeker et Roukia Hamzi, qui ont immédiatement répondu positivement au défi lancé par leur cheffe d’atelier, France Hennaut.

Au-delà de l’aspect esthétique, les valeurs de durabilité et d’émancipation sont au coeur du projet de l’Institut Marius Renard d’Anderlecht. C’est pourquoi, le costume est entièrement réalisé avec des fournitures de seconde main customisées. Dessiné et créé par Angélique, Ruth et toute leur équipe, ce nouveau costume rejoindra l’impressionnante collection présente au musée de la « Garde-Robe MannekenPis », situé à deux pas de la célèbre fontaine. Une belle vitrine pour Anderlecht et ses habitants.