Vincent Kompany: «Ce match arrive à un meilleur moment pour nous et pour Gand»

Ce jeudi (20h45), Anderlecht affronte les Buffalos en match en retard de la 5e journée

A la fin du mois d’août, Anderlecht – Gand a été reporté pour permettre aux deux équipes de pleinement se concentrer sur leur barrage de Conference League. Cela a réussi pour les Gantois, moins pour les Anderlechtois. Mais à l’aube de leur affrontement ce jeudi, la dynamique est bien plus positive côté bruxellois avec deux victoires de rang dont une dans le Clasico de dimanche à Sclessin. « Ce match contre Gand arrive à un meilleur moment pour nous, confirme Vincent Kompany. Je suis persuadé que ce sera un beau match. Sur le papier, Gand a l’une des meilleures équipes du championnat même s’ils ont connu beaucoup de changements cet été. Ils méritaient sans doute plus de points qu’ils n’ont obtenus quand on voit toutes les occasions durant leurs matchs. »

Une formation coachée par Hein Vanhaezebrouck qui ne compte que sept points et qui est autant capable d’atomiser Bruges que de perdre quatre matchs en sept journées. Soit le pire comme le meilleur. « Par contre, dans leur manière de jouer, ils sont constants, pointe encore Kompany. Ils ont des principes de jeu très clairs. Ils peuvent changer les joueurs mais cela ne change pas leur style de jeu. C’est plus facile à préparer qu’un adversaire qui a déjà évolué dans quatre systèmes de jeu différents depuis le début de la saison. »

Ce n’est pas le cas non plus du Sporting qui évolue la plupart du temps en 4-4-2 et dont l’évolution se verra dans les semaines et les mois à venir estime encore le coach du RSCA. « Mon équipe va progresser, avance-t-il. Il y a la même marge de progression que la saison dernière. »