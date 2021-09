Ixelles: la rôtisserie Hector Chicken revoit son identité visuelle

Nouveau look mais toujours les mêmes recettes des plats à base de poulet, c’est le combo gagnant pour la rôtisserie Hector Chicken. Dans son établissement à la Bascule, l’enseigne belge a changé d’identité visuelle où le rouge a laissé la place à un noir plus sobre et contemporain. Découverte.

****** ******** ** ******* ** ********** ************* **** ** ******* ****** ************* ********* ** ** ******* **** *** ****** ******* **** ** ********** ****** **** ** ******** ******** ********* ** ******** *** ** ******** ** ***** ************ ** ************ ******** ********** ************* ********* **** ******** *** ******** ********** ******** ******* ** ***** ************ *** *** ******** ** ******** ** ***** ** ********* *** * ************* ****** ** ******* *** ********** * ****** ********* ** ** ************ *** ******* ******* ******* *** **** ******** *** * ****** *** ****** **** ** ****** ** ********** ********* ** ************* ******** ** ************* **** ** ******* ****** *** ******* ** *********** **** ************ ***** *** ** **** ** ***** *** ******** ** ** ******** ********* **** **** ****** ** **** *************** **** ************* ********* ** ******** ********** *** ********* **** ** *** *** **** *** ******** *** **** ***** ** **** ** *** *** ***** *** **** ***** ** ******** ** ******** ********** **** ** ****** ************ ** *********** *** ** ****** ** ********* ***** ** ********* ** ** *********** **** ************* ** ******* ********** ******* *** ******** ******* ** ************ ********* ** *** ******** ****** ** ****** ************ ** ****** **** ****** *** ******** ** ****** ** ******** ** ****** ****** ****** ***** *********** ** ** ********* ** ** **** ********** ****** **** ** ***** **** ****** ******** ** ******** *** **** ** ************ ** ****** *** ************* **** ***** **** *** ********* ******* ** ** ******* *** ******** **** *********** *** ****** **** *** ************ ** ******* *** *********** ** *********** ****** ** ** ********** ****** ** *** ***** ******* ** *** ***** ****** ******************** ** ************ ** ****** **** ** ***** *********** ** ****** ** ** ******** **** * *** **** ** ****** ***** **** *** ****** ****** *** ***** ** ********* ** ***** ******** ** ******** ********** **** ***** ******** ********* ******** *** *********** ** ** ** * *** ***** ***************** ** ************* ** ** ***** *** ********* **** * *** **** **** ******** ** *** **** **** *********** ** ** ********* **** ** ***** ******* **** ***** ** ************ ** ******* *** ************ ************* ** ****** ***** ******** ****** *** ************ ** ******* ****** **** *** ******** **** *** ****** ** *** ********** ** ** **** **** ***** ********** *** ************ ************* ** ******* ***** ***** *** ******* *** ***** ******** ** ******** ***** **** ** ** ******* **** ** ***** *******