Etterbeek: record pour l’antenne de vaccination avec plus de 140 doses administrées

Une antenne de vaccination est installée à l’accueil de la maison communale d’Etterbeek. Une action locale qui remporte un franc succès.

Alors que l’antenne de vaccination ferme ses portes à 18h30, 140 doses de vaccin ont été administrées à la maison communale d’Etterbeek. « C’est assez incroyable, on n’a jamais été haut. Cette fois-ci, on a demandé et reçu des doses supplémentaires », se réjouit le bourgmestre Vincent De Wolf (MR).

Le travail de terrain auprès des jeunes paie puisqu’ils sont venus nombreux ce mardi recevoir leur piqûre. L’école Jean Absil a également envoyé des élèves se faire vacciner. « C’est la preuve qu’on peut vraiment, au niveau communal, faire augmenter le taux de vaccination ! », souligne le libéral qui regrette que la Région ne se soit pas dès le départ appuyée sur les communes dans la campagne de vaccination.