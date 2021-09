Bruxelles: le HUB accueille Ilham Kadri au sein de son conseil d’administration

La Ville de Bruxelles et l’Université Libre de Bruxelles se réjouissent d’accueillir Ilham Kadri comme administratrice indépendante de l’hôpital universitaire de Bruxelles (HUB).

En effet, la création du HUB avance pas à pas et les instances prenantes croient en l’expertise et l’input externe, indépendant et nécessaire qui proviennent du secteur privé à l’instar de Bruno Colmant, CEO de la banque Degroof Petercam.

Ilham Kadri, CEO de Solvay depuis 2019, apportera sa riche expérience professionnelle de dirigeante dans une variété d’industries sur les quatre continents dont des multinationales industrielles de premier plan, telles que Shell, UCB, Huntsman, Dow Chemical, Sealed Air et Diversey.

« C’est un plaisir pour moi de pouvoir participer à la création de ce nouveau pôle universitaire bruxellois dédié aux soins et à la recherche contre le cancer et dont l’ambition est de devenir un des pôles de recherche de premier ordre en Europe », a déclaré Ilham Kadri.

Le HUB est fier de compter Ilham Kadri et Bruno Colmant parmi les administrateurs du HUB qui pour rappel acte le regroupement des hôpitaux de l’ULB et la Ville de Bruxelles via leurs hôpitaux Erasme, Bordet ainsi que l’hôpital des enfants (l’HUDERF). Avec comme objectif l’amélioration de la qualité des soins, du développement de l’enseignement et de la recherche médicale, et ce, grâce au regroupement des équipes cliniques, de recherche clinique et facultaire.