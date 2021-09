Anderlecht: en attendant Will Still, Willem Weijs débarque

Un Néerlandais de 34 ans nouvel assistant pour Vincent Kompany.

Alors que les discussions se poursuivent avec Reims pour Will Still, Anderlecht est proche d’enrôler un autre assistant. Selon les Néerlandais de Brabants Dagblad, Willem Weijs arrive comme nouvel assistant de Vincent Kompany. Il s’agit d’un jeune entraîneur néerlandais de 34 ans qui a déjà une belle expérience chez nos voisins.

Disposant de la Licence Pro UEFA, Weijs a travaillé PSV Eindhoven et à l’Ajax Amsterdam chez les jeunes et à NAC Breda où il a eu la charge des U19, U21 avant de devenir T2 et même coach principal pour quelques matchs. Avant de dire « oui » à Anderlecht, le coach néerlandais avait la responsabilité des U21 de Willem II.

Grand admirateur de Johan Cruyff et de Pep Guardiola – il s’est notamment formé à la « Cruyff Institute » –, Willem Weijs a toujours été au contact des jeunes footballeurs et pourra donc apporter son expérience dans le noyau du Sporting où ils sont nombreux.