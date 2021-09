Indochine sera en concert gratuit sur la Grand’Place ce samedi

Le samedi 25 septembre, au lendemain de la Fête qui marquera les 50 ans de la Fédération Wallonie-Bruxelles, un concert gratuit d'Indochine aura lieu sur la Grand-Place de Bruxelles. Un événement offert par la Ville de Bruxelles qui célébrera également les 40 ans de carrière du groupe.

Pour célébrer ses 40 ans de carrière, Indochine a choisi la Belgique et plus particulièrement Bruxelles, ville dans laquelle le chanteur Nicola Sirkis a vécu durant plus de 10 ans et qu’il porte dans son cœur. Le concert gratuit démarrera à 20h30 sur la Grand-Place, les entrées seront ouvertes à 18h.

La billetterie est en ligne ici. Seules les personnes en possession d’un ticket et de leur Covid Safe Ticket pourront assister au concert. Pour des raisons de sécurité et sanitaires, il est demandé aux personnes n’étant pas en possession d’un ticket de ne pas se rendre à la Grand-Place et ses alentours.

5.000 personnes seront admises au concert. Une fois la capacité de la place atteinte, les entrées seront fermées. Le concert ne sera pas retransmis, aucun écran géant ne sera installé dans le centre-ville. Deux personnes maximum par réservation.

Les fans du groupe pourront également tenter leur chance via un concours diffusé sur Classic 21.

« Ne jamais oublier Bruxelles »

La Ville de Bruxelles est très fière d'accueillir ce groupe mythique et d'offrir un moment unique tant à ses habitants qu'au secteur culturel. En m’associant à la Ville de Bruxelles, je remercie Indochine de nous permettre de vivre une expérience inoubliable, une bouffée d’air frais en cette période difficile. », affirme Philippe Close (PS), bourgmestre de la Ville de Bruxelles.

« Quel magnifique programme pour le 50e anniversaire de la Fédération Wallonie-Bruxelles ! Une grande Fête le vendredi soir avec une affiche incroyable et dans la foulée le samedi, un concert gratuit pour le 40e anniversaire d’Indochine qui nous fait l’honneur de s’associer à nos festivités. Après une année compliquée, cet évènement doit permettre aux artistes et au public de se retrouver et de faire la fête à la musique. » se réjouit Pierre-Yves Jeholet, ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles

« Fiers et heureux de célébrer les 50 ans de la Fédération Wallonie-Bruxelles et nos 40 ans sur la Grand-Place de Bruxelles avec la Belgique, après ces derniers mois si difficiles. Ne jamais oublier Bruxelles. Ne jamais oublier la Belgique. » conclut Nicola Sirkis, chanteur d’Indochine.