50 millions d’euros pour augmenter le nombre d’installations sportives à Bruxelles

Le gouvernement bruxellois a débloqué 50 millions d’euros sur 4 ans à destination des communes pour financer des projets d’infrastructures sportives communales.

Terrains de tennis, de football, de hockey, de basket, piscines, salle omnisports, gymnases… On compte sur l’ensemble de la Région bruxelloise près de 1.000 installations sportives. De quoi contenter de nombreux Bruxellois mais pas tout le monde. « Il y a de nombreuses infrastructures sportives en Région bruxelloise. Mais force est de constater que celles-ci affichent complet. Il est donc parfois compliqué pour les Bruxellois de pouvoir pratiquer une activité sportive. Or, le confinement a rappelé à quel point la pratique d’une activité sportive contribue à notre épanouissement physique et mental », souligne Bernard Clerfayt (DéFI), ministre des Pouvoirs locaux.

Face à ce constat, la Région bruxelloise, a décidé de soutenir financièrement les 19 communes afin d’augmenter l’offre d’installations sportives sur le territoire de la Région. Après avoir annoncé la création ou la rénovation de 24 aires de sport de proximité (plaine de jeux, street workout, etc.), la Région bruxelloise débloque 50 millions d’euros sur 4 ans pour financer des projets d’infrastructures sportives communales.

« En cette période de rentrée, de nombreux Bruxellois sont confrontés à un manque de places dans les clubs de sports. Grâce à ces 50 millions d’euros, j’entends renforcer l’offre sportive en Région bruxelloise et augmenter le nombre d’installations. Car nous voulons tous une ville qui combine activités récréatives, culturelles et sportives », conclut Bernard Clerfayt.

Les communes ont jusqu’au 31 mars 2022 pour rentrer les projets d’infrastructures sportives communales qu’elles souhaitent mettre en place.