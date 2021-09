Lucia de Brouckère: une conférence sur l’économie circulaire par les étudiants

Dans le cadre de leur cursus en Relations Publiques à la Haute École Lucia de Brouckère, les étudiants organisent une conférence sur l’économie circulaire à Anderlecht, le 30 septembre à 17h, à l’Auditorium Jacques Brel. Cet événement clôture le Projet 5R, un projet de sensibilisation à la réduction des déchets sur le campus du Ceria.

Le 30 septembre 2021, de 17h à 19h30, aura lieu une conférence à l’initiative de la section Relations publiques de la Haute Ecole Lucia de Brouckère, à l’Auditorium Jacques Brel (1070 Bruxelles). Plusieurs intervenants discuteront de la thématique de l’économie circulaire et évoqueront les leviers et les freins pour une transition rapide en Région bruxelloise.

Emmanuel Mossay, directeur Recherche et Innovation chez EcoRes & Groupe One, mais aussi des entrepreneurs bruxellois (Coucoushop, les Gastrosophes, Permafungi), mobilisés grâce à l’asbl 100.000 entrepreneurs, évoqueront leurs projets innovants lancés à Bruxelles. Barbara Trachte (Ecolo), ministre-présidente de la Cocof et Secrétaire d’État bruxelloise, chargée de la Transition économique et marraine du projet, introduira la séance.

Le projet 5R résulte d’un partenariat avec l’Académie de Recherche et d’Enseignement Supérieur et la Commission communautaire française. La Haute École Lucia de Brouckère a répondu à un appel à projet de l’ARES ayant pour objectif de renforcer la capacité des étudiants et des membres du personnel de devenir des acteurs du développement durable.

« À nous d’améliorer »

Ce projet a permis aux étudiants de deuxième année en Relations publiques de mettre en pratique leurs compétences en matière de plan de communication, de gestion événementielle et de technologies de l’information et de la communication. Stéphanie, étudiante, souligne également, à titre personnel, sa motivation à participer activement à cette transition durable : « C’est à notre génération d’améliorer les choses avant qu’il ne soit trop tard et ce projet a pour objectif de faire bouger les choses. »

Les étudiants ont donc imaginé une campagne de communication axée sur la règle des 5 R qui doit permettre un mode de vie plus écologique et qui comprend les 5 piliers suivants : Refuser tous les produits à usage unique, Réduire la consommation de biens, Réutiliser tout ce qui peut l’être, Revendiquer des changements de comportement et Recycler tout ce qui ne peut pas être réutilisé.

Ils ont également proposé, lors de cette semaine de sensibilisation qui s’est déroulée du 26 au 30 avril 2021, plusieurs activités, en ligne et sur l’ensemble du campus du CERIA : conférence sur l’impact des plastiques sur les océans avec l’intervention de Sea Shepherd, tournage et mise en ligne de vidéos DIY écoresponsables, inauguration de Give Box dans les bâtiments de la Haute École, apposition de la mention « Ici commence la mer, ne rien jeter » devant certains avaloirs du campus du CERIA…