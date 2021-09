Insalubrité à la gare du Midi, le personnel Securail et Eurostar stoppe leur action

Le personnel de Securail et d’Eurostar. - Illustration/Belga

Le personnel Securail et Eurostar a menacé lundi d’arrêter le travail, dénonçant un problème d’insalubrité dans leurs vestiaires de la gare de Bruxelles-Midi. Après une réunion avec la direction de la SNCB, il a finalement été décidé de ne pas mener d’actions, indique vers 16h Philippe Dubois, secrétaire permanent régional de la CGSP Cheminots.

Au niveau moins 2 de la gare de Bruxelles-Midi se situent les vestiaires du personnel de Securail et Eurostar ainsi que le passage vers le terminal sécurisé pour les trains Eurostar qui relient la Belgique au Royaume-Uni, expliquait à Belga Philippe Dubois. Toutefois, ces locaux sont touchés par un problème d’eaux usées et un reflux d’odeurs nauséabondes. En conséquence, le personnel menaçait d’arrêter le travail, ce qui aurait empêché le départ du train Eurostar de 15h52 depuis la gare de Bruxelles-Midi.

Avertie lundi matin, la SNCB a indiqué avoir fait appel « immédiatement » à une firme pour déboucher les canalisations. Cette opération était prévue à 15h et les locaux vont être nettoyés, a expliqué Elisa Roux, porte-parole de la compagnie ferroviaire, à Belga. « Le but est de régler ce problème de façon structurelle et dans l’attente d’une solution définitive, un débouchage préventif sera réalisé deux fois par semaine. »

En conséquence et après une réunion avec la direction, il a été décidé de ne pas mener d’actions, a confirmé M. Dubois.