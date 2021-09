Etterbeek: l’échevin Rik Jellema passe le flambeau à Caroline Joway

Rik Jellema et Caroline JOway. - DLL. / D.R.

Après un peu plus de 20 ans au service des Etterbeekois, l’échevin Ecolo-Groen Rik Jellema se retire et passe la main à Caroline Joway.

C’était prévu dès le départ, l’échevin Rik Jellema (Ecolo-Groen) n’assumerait pas ses fonctions jusqu’à la fin de la législature. Monté au conseil communal en 2000, il a passé six ans dans l’opposition. De 2005 à 2013, Jellema a été président de Groen Brussel.

« J’ai eu mon premier mandat d’échevin de 2012 à 2018. J’ai accepté de me représenter mais j’ai obtenu un accord avec Ecolo-Groen de faire un mi-mandat », explique l’écologiste de 64 ans en charge des Travaux et bâtiments publics, de la Mobilité, des contrats de Quartier Durable et de la Politique de la Ville.

C’est la conseillère communale Caroline Joway qui prendra la relève. « Passer la main à une femme est tout à fait dans notre ADN. Place aux jeunes et aux femmes. Je suis ravi qu’elle prenne la relève. Elle est bien préparée et prête », commente Rik Jellema.

C’est sans regret qu’il passe la main. Après 30 ans aux Pays-Bas et 34 ans en Belgique, il va s’installer en France, en Auvergne pour passer « la troisième partie de sa vie ». « J’ai envie de suivre ma femme qui est originaire de la région. On a un terrain avec quelques parcelles de bois et un potager », précise l’échevin qui assure être en pleine forme.

La prestation de serment et la passation de pouvoir se feront mardi au conseil communal. « Je souhaite poursuivre son travail pour faire d’Etterbeek une commune à taille humaine où la qualité de vie de nos habitants prime », Caroline Joway à nos confrères de Bruzz.