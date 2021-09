Règlement de compte à l’arme automatique à Laeken: une personne blessée par balle!

Vidéo

Une fusillade a eu lieu dans la rue Léopold I, à proximité immédiate de Bockstael, à Laeken, dans la nuit de samedi à dimanche, peu après minuit. Une personne a été blessée par balle(s), mais ses jours ne sont heureusement pas en danger…

Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, on entend de très nombreux tirs – vraisemblablement effectués à l’arme automatique – et on voit des jeunes s’encourir ! Il s’agissait là du résultat d’un énième règlement de compte…

Une victime est à déplorer. Questionné, le parquet de Bruxelles confirme par la voix de sa porte-parole, Sarah Durant, que des coups de feu ont bien été tirés et précise que les jours de la victime blessée par balle(s) ne sont pas en danger.

Le laboratoire scientifique de la police fédérale et un expert balistique ont été dépêché sur place. Aucun suspect n’a pour l’heure été interpellé.