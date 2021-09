CST à Bruxelles: jusqu’à 2.500 euros d’amende pour les établissements en infraction

Le Covid Safe Ticket sera de mise dans plusieurs secteurs en Région bruxelloise. Les établissements concernés doivent s’assurer que les clients sont en ordre. Si le contrôle n’est pas fait, ils risquent une amende salée.

Selon les sources de BX1, toute personne qui ne respecte pas l’obligation du Covid Safe Ticket (présentation du faux, etc.) s’expose à une amende de 50 à 500 euros.

Les établissements qui ne contrôleraient pas ce précieux sésame risquent entre 50 et 2.500 euros, rapportent BX1 et La Dernière Heure. De plus, un bourgmestre peut imposer une fermeture administrative.

Le gouvernement bruxellois a approuvé en première lecture l’ordonnance concernant la mise en place du coronapass. Le texte sur les sanctions est en cours de rédaction et doit encore être validé.