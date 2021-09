Clasico: l’exclusion du défenseur du Standard Al-Dakhil était-elle méritée? (vidéo)

Vidéo

À l’affiche de cette huitième journée de Jupiler Pro League, le Clasico belge a connu une entame très animée…

Le Standard a débuté le Clasico face à Anderlecht de la pire des manières. Après seulement six petites minutes de jeu, sur l’une de ses premières interventions, le jeune défenseur du Standard Ameen Al-Dakhil a vu rouge. Pris de vitesse par le virevoltant Yari Verschaeren, le Liégeois a tenté de stopper l’Anderlechtois, par tous les moyens, et en position de dernier homme… Face à cette intervention plus que limite, l’arbitre de cette joute Nicolas Laforge n’a pas hésité une seule seconde avant de dégainer le carton rouge.

C’est donc Gojko Cimirot qui a pris la place de l’Irakien, avant de céder sa place quelques minutes plus tard au jeune Nathan Ngoy.