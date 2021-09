D1A: à 11 contre 9, Anderlecht s’impose au petit trot face au Standard (0-1)

Les Rouches auront tout donné pour revenir dans la rencontre. En vain…

Le Standard a débuté le Clasico face à Anderlecht de la pire des manières. Après seulement six petites minutes de jeu, sur l’une de ses premières interventions, le jeune défenseur du Standard Ameen Al-Dakhil a vu rouge. Pris de vitesse par le virevoltant Yari Verschaeren, le Liégeois a tenté de stopper l’Anderlechtois, par tous les moyens, et en position de dernier homme… Face à cette intervention plus que limite, l’arbitre de cette joute Nicolas Laforge n’a pas hésité une seule seconde avant de dégainer le carton rouge. Et le matricule 16 a terminé ce Clasico de la même manière, avec l’exclusion de Collins Fai pour un violent coup de pied sur Olsson…

Entre ces deux faits de jeu, les Mauves ont géré calmement leur avance, sans parvenir à tuer le match. La faute, notamment, à une nouvelle belle prestation d’Arnaud Bodart, qui a maintenu les siens à flots.

Au classement, Anderlecht passe juste devant son adversaire du jour et remonte à la cinquième place avec 13 points.

Les compositions d’équipes

Standard : Bodart, Siquet, Al-Dakhil, Gavory, Nkounkou, Bastien, Raskin, Cimirot, Amallah, Muleka, Klauss.

Remplaçants : Epolo, Fai, Ngoy, Peeters, Rafia, Dragus, Donnum.

Anderlecht : Van Crombrugge, Murillo, Harwood-Bellis, Hoedt, Gomez, Cullen, Olsson, Verschaeren, Refaelov, Ait El Hadj, Kouamé.

Remplaçants : Coosemans, Vercauteren, Mykhaylichenko, Magallan, Ashimeru, Amuzu, Zirkzee, Raman.

La rencontre en live

Les statistiques du match

Le classement de la Pro League en direct