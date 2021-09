Télévie 2021: un montant de 10.617.189 euros récolté pour combattre le cancer!

Ce samedi, c’était la grande soirée de clôture du Télévie sur RTL-TVI, en direct du WEX de Marche-en-Famenne. Un montant de 10.617.189 euros a été récolté lors de cette 33e édition, dont Julien Doré était le parrain.

La 33e édition du Télévie, l’opération de récolte de dons de RTL Belgium au profit du Fonds de la recherche scientifique (FNRS) pour aider la lutte contre la leucémie et le cancer, s’est terminée ce samedi avec sa traditionnelle soirée de clôture. L’an dernier, la campagne avait permis de récolter 10,5 millions d’euros.

Cette année, après une longue soirée riche en émotions, le compteur s’est arrêté finalement sur la superbe somme de 10.617.189 euros qui donc a été récoltée pour cette édition 2021.

L’objectif du Télévie est de récolter des fonds pour progresser dans la lutte contre la leucémie et le cancer, chez l’enfant et chez l’adulte.

Pourquoi aider en particulier la recherche sur les leucémies, sur les cancers ? Parce que ces maladies touchent des enfants beaucoup trop souvent et bien sûr de nombreux adultes et que, si de grands progrès ont été accomplis, une personne cancéreuse sur deux meurt encore de la maladie. Les défis que doit relever la médecine sont toujours plus ardus : chaque jour, des enfants, des femmes et des hommes meurent parce que l’on ne comprend pas assez les mécanismes de certaines maladies. Dès lors, on est incapable de les combattre efficacement.

Lire aussi les-disques-dor-du-televie-2021-de-grandes-emotions-et-un-total-remarquable

Le Télévie, c’est informer le public sur les enjeux et lui demander son aide pour mieux lutter contre la maladie. Le record de dons avait été atteint en 2019, avant la crise du coronavirus, avec la somme de 13,1 millions d’euros.

Comment faire un don ?

➜ Par TÉLÉPHONE

Composez le numéro gratuit : 0800/98.800

➜ Par SMS

Envoyez un SMS gratuit au numéro : 8000

Indiquez votre numéro de compte suivi d’un espace et le montant de votre don.

Exemple : BE33290003985646 40 euros

➜ Par QR CODE PAYCONIQ

➜ Par VIREMENT BANCAIRE

Effectuez un virement sur le compte du FNRS – IBAN :

BE44 0000 0001 4245

BIC : BPOTBEB1

Communication : « Don Télévie + Année »

➜ En ligne

En cliquant ICI.