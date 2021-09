L’Union se fait peur mais s’en sort face à Zulte (2-1)

Les Saint-Gillois ont bien failli devoir concéder le match nul face à Zulte Waregem. Mais ils s’en sont sortis en toute fin de match grâce à un but victorieux de Sorinola.

UNION

ZULTE WAREGEM

Les buts : 53e Undav (1-0), 78e Gano (1-1), 85e Sorinola (2-1)

Union : Moris, Bager, Burgess, Kandouss, Nieuwkoop (87e Van Der Heyden), Nielsen, Marcq, Lapoussin (73e Sorinola), Lynen (61e Teuma), Vanzeir (73e Mitoma), Undav.

Zulte : Bostyn, Humphreys, Pletinckx, Sormo, Ciranni (77e Christensen), Sissako, Hubert (89e Fadera), Srarfi, Kutesa (81e Seck), Dompé, Gano.

Cartes jaunes : Srarfi, Kandouss, Pletinckx.

Carte rouge : 9e Sissako.

Après un début de saison très corsé au niveau du calendrier, l’Union débutait ce samedi une série de rencontres plus abordables sur papier face à Zulte. Mais sur papier seulement car les Saint-Gillois auront éprouvé de grosses difficultés face aux Flandriens. Et ce, alors qu’ils ont joué en supériorité numérique durant plus de 80 minutes, Sissako ayant été exclu à la 9e. Les Bruxellois devaient attendre la seconde période pour ouvrir le score via Undav qui marquait là son sixième but personnel à la 52e minute. On les croyait lancés vers une victoire aisée. Mais Zulte revenait dans le match à la 78e via Gano. Les Unionistes repartaient alors de plus belle vers l’avant et c’était le remplaçant Sorinola qui

Après neuf minutes de jeu, les Saint-Gillois étaient –déjà- dans des conditions idéales puisque Zulte était réduit à dix. Pourtant, ils devaient attendre la deuxième période pour émerger dans cette partie. À la 52e, Undav faisait sauter le verrou et inscrivait par la même occasion son sixième but de la saison, soit autant que Vossen (qui était suspendu pour cette rencontre).

L’Union continue d’impressionner pour son retour en Division 1A et consolide sa place dans le top 4.

