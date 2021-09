Heritage Days: les Bruxellois ont célébré leur folklore

Plus de 140 lieux sont accessibles ce week-end, à l’occasion des Heritage Days. Ces journées du patrimoine permettent de découvrir la ville sous un nouveau jour, depuis son coeur historique et médiéval. On a alors pu jeter un oeil dans les coulisses de Bruxelles, accompagnés de guides et d’historiens, contant les récits fascinants d’hier et d’aujourd’hui.

*************** ************* *** ******* **** * ***** *** ******* ******* ******* ********* ****** ********* ***** ****** ***** ***** *** ********* *** ****** ** *** ****** ** ***** ******* ********** ******** ** *** ** ** ******** *** ******** ****** ** ** ******** ******* *** ***** *** ******* ***** ****** **** *** ******** **** ** ********* *** ***** ******* ************* ** ************* *** ***** ****** ********** ***** ******** *** ********* ** ********** ******* ********** **** ** ************ *************** ************** ******* ** *********** ************ ** ** ********** ** ******* ** *********** ********** ****** ** *** ***** ** ********** *********** ** ******** ********* ***** *** ********** ********* ** ************ ***** *** *** ********* ** ********* *** ******* **************** *** ********** ** *** ******* ** ***** **** ** ****** **** ******* *** ** ***** ***** **** ******* *** ** ***** ** ****** ****** ********* ******* ** ********* ********** ** ********** ** ***** * ******* ** **** ****** ** *** ************* ****** *** ************ ************* ** ****** *** *** **** *** ******** ********* ********** ** ****** ********* *** ********** ************* ************ **** ****** ********* ** ******** **** ******* ******* ************ ********** ** ***** ** *********** *** ************** **** *** ***** ********* ****** ******* ** ****** ******* ******** ********** ************ ********** ** ******* ***** ****** ** ********** ** *** ******** ** ******** ******* ***** *** ******************* ***** ************** *** ******** ******** *** ************** ** ** ************ *********** *** ***** ********* ********* **** ******* ** ***** ***** ********** *** ***** *********** **** *** ******* ***** ************ *** **** **** ************ **** ** ****** *** ************* *** ***** ** ************ ** ******** ** ******* ** ***** ** ********** ** ****** **** ** *** ** *** ** **** ** **** *** ****** *** *** **** ***** ********** ** ************** ** **** ******* **** *** *** ***** ** ******* *** ** ***** *** ***** ********** ** ****** ** ****** *** ****** ********** ************** ** ** ****** ** ******* ** ************ ******** ********** ** ********** ** ** ****** ** ***** **** ******* *** **** * ******** *** ***** ** ********** *** *** ****** ** ************ ** ******** **** *** ********* ** ****** ** ****** *** ** ****** ** ** ******** ** ***** **** ********** *** ********** ** ******* ***** ****** ** ******* **** *** **** ** ******** ********** ** *********** **** ** ***** *** ******** ***** ** ********** *********** ** *********** * ********** ****** *** ** ********* ********* *** ** ***** ****** ***** ********* *********** ************** *** ****** ** ******** *********** *** *********** ** ************* ** ******** ** ****** ******** ***** ******* ** ****** ** ********* ** ****** ******** ********* **** ********** ** ******** ** ********** *********** *********** ** ** ****** ***** ***** *** ******* ** ******* ** *** ******* ** ******* ****** ********** ******** *** ****************** ** ******** ****** ************ ** ********* ** *************** ** ************* ********** *** **** ** ****** ** ************ ** ** ********** ******************** ********* *********** ********** *** ********* ******** ***** ** ****** *********** ** ************* ******** ******* ******** ********** ****** ******* ** ************* *********** ********** ******** ** ********* ** ** ***** ** ******* **** ** ****** ******* ** *** ************* *** ********** ** ************ *** ******** *** ******** ** ********************* ** ** **** **** ****** ** ******** ** *********** *********** **** ** ** ********* **** *** ********** ******** ******* *** ********* ** *********** ** ********** ******* ********* ********* *********** ** ************* **** ** ********** ************* *********** ********** ***********