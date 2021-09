«Je ne vends pas, je dépanne», déclare-t-il au tribunal correctionnel de Bruxelles

Ce vendredi le parquet de Bruxelles a requis une peine d’un an de prison ferme à l’encontre d’un Congolais, poursuivi pour deux faits de détention et vente de stupéfiants dans le quartier Matonge à Ixelles, le 9 avril et 13 juillet dernier. «Je ne suis pas un vrai dealer, je ne vends pas, je dépanne», assure-t-il ce vendredi devant la chambre des comparutions immédiates au tribunal correctionnel de Bruxelles.

