Après deux chocs à huis-clos, le Clasico va enfin retrouver sa folie

Un Clasico devant des fans: Cimirot et Verschaeren ont disputé le dernier en date le 15 décembre 2019! - Belga

Sept mois après le dernier Clasico, le Standard et Anderlecht se retrouvent ce dimanche à Sclessin pour un match ô combien attendu. Avec une grande différence par rapport à la saison dernière: le public est de retour. Et à Sclessin plus qu’ailleurs, les supporters sont capables de faire basculer une rencontre.