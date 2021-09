Vincent Kompany avant le Clasico: «Répliquer notre deuxième période contre Malines»

Anderlecht se déplace au Standard dimanche pour un Clasico très attendu.

C’est le match que tout le monde attend ce week-end : Standard – Anderlecht. Un Clasico. Qui plus est avec du public. Pour ce déplacement rarement simple pour les Anderlechtois ces dernières années – ils restent sur un succès 1-3 la saison dernière –, Vincent Kompany pourra compter sur un groupe avec Benito Raman dans ses rangs. « On l’a protégé en début de semaine et cela va mieux. Il s’entraîne désormais avec nous », indique le coach du RSCA qui ne déplore que l’absence de Bart Verbruggen.

Une formation anderlechtoise qui reste sur un succès plantureux dans les chiffres face à Malines (7-2). « On veut poursuivre sur cette lancée, avance Kompany qui différencie forcément la première et la deuxième période des Mauves dimanche dernier. Une partie de ce match (NDLR : lisez la deuxième mi-temps) représente ce qu’on veut faire durant le reste de la saison. On était bien organisé défensivement et on était dangereux sur toutes nos phases offensives dont une partant de Van Crombrugge. On veut répliquer cela le plus souvent possible. »

Forcément, le Standard ne l’entendra pas de cette oreille. Vincent Kompany en est évidemment conscient et se méfie surtout du duo Klauss-Muleka. « Le Standard a ses armes dont Klauss qui est souvent recherché par ses partenaires et Muleka qui est lancé dans les espaces. Après, on verra la forme du jour. Dans ce genre de match, il vaut mieux s’exprimer sur le terrain qu’avant le match. »