Schaerbeek: le Phareyers rouvre ses portes le 20 septembre

Après deux mois de fermeture, le Phareyers, la structure d’accueil de jour du CPAS de Schaerbeek rouvrira ses portes ce lundi 20 septembre.

Depuis plusieurs années, le CPAS de Schaerbeek coordonnait chaque hiver le Chauffoir, un dispositif d’accueil venant en aide aux plus démunis. En 2019 est née l’idée d’étudier l’ouverture d’un centre de jour à l’année, qui ne soit pas une copie de la formule du Chauffoir. La volonté étant d’agir rapidement et durablement auprès des personnes sans-abri, isolées ou mal logées afin de les réinsérer socialement, dans un logement, avec un suivi psychologique et administratif adéquat.

Ouvert le 16 novembre 2020, le Phareyers a permis de sortir de la logique d’urgence propre aux dispositifs hivernaux qui étaient mis en place depuis des années par le CPAS de Schaerbeek mais aussi par d’autres institutions. Début juillet 2021, la structure a dû fermer ses portes, faute de personnel.

Une équipe renforcée

L’équipe, aujourd’hui à nouveau au complet, s’est vue renforcée. Le Phareyers peut donc à présent rouvrir ses portes. Une nouvelle coordinatrice assurera le bon fonctionnement de la structure au quotidien, assistée d’une psychologue, de trois assistants sociaux, d’éducateurs et de collaborateurs logistiques. Comme précédemment, l’initiative est assurée en collaboration avec la Croix Rouge.

Toute l’organisation a été pensée afin de tenir compte des recommandations de Bruss’Help concernant le respect des mesures sanitaires.