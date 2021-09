Le festival «Africa is / in The Future» revient fin septembre à Bruxelles

Fin septembre. - "Africa is / in The Future"

Pour sa 6e édition, le festival interdisciplinaire «Africa is / in The Future» se tiendra du mercredi 29 septembre au samedi 2 octobre à Bruxelles, ont annoncé vendredi les organisateurs.

Tables rondes, concerts, expositions et performances artistiques seront une nouvelle fois l’occasion de poser un regard contemporain sur l’Afrique et sa diaspora.

À travers sa programmation étalée sur quatre jours, «Africa is / in The Future» invite à «changer de perspectives à partir d’autres expériences, récits, esthétiques pour imaginer différents futurs possibles. Il y sera question de gaming postcolonial, de la club culture de Kampala à Berlin [...] On rencontrera des femmes activistes, vous parlera de l’expérience du racisme et de bifurcations possibles à partir des pensées africaines», promet l’organisation dans son communiqué.

Quatre lieux accueilleront les différents événements du festival : le cinéma Nova, la Bellone, le Décoratelier et le local bruxellois de PointCulture. Si l’événement commence déjà le 23 septembre à l’espace de PointCulture, avec un vernissage du collectif Nyege Nyege originaire d’Ouganda, une table ronde autour de la décolonisation des arts ouvrira le bal des quatre jours d’activités le mercredi 29 septembre.

S’ensuivront, entre autres, un parcours poétique, une rencontre avec une spécialiste des philosophies africaines, des concerts et DJ sets, une projection de film ou encore un vernissage de bande dessinée africaine.