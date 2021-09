Le PS bruxellois demande l’adoption d’un abonnement à 1€ par mois pour les seniors

Le PS bruxellois a demandé vendredi par la voix de son président Ahmed Laaouej l’adoption d’un abonnement à la Stib à 1 euro par mois aussi pour les seniors (65 ans).

« L’abonnement scolaire à 1 euro par mois pour les jeunes est un véritable succès. Cette mesure voulue par le PS et concrétisée par le gouvernement Vervoort a vu une augmentation du nombre d’étudiants abonnés au transport public, de plus de 40 %, soit 10.000 étudiants en plus », se réjouit le président de la fédération bruxelloise du PS. Au total, 35.812 étudiantes et étudiants ont profité de ce tarif avantageux. « Cela montre qu’en matière de mobilité, l’approche incitative est bien plus efficace que certaines approches punitives. »

« Fort de ce constat et en application de l’accord de gouvernement, le PS bruxellois demande la mise en œuvre d’un abonnement à 1 euro par mois aussi pour les seniors (plus de 65 ans) », a-t-il ajouté.

L’investissement dans le transport public et l’accès de tous et toutes au tram-bus-métro à des prix abordables sont pour le PS des priorités essentielles, aussi justes que nécessaires, a-t-il conclu par voie de communiqué.