Un hoverboard en charge à l’origine d’un incendie dans une maison à Schaerbeek

Un incendie a été provoqué par un hoverboard électrique en charge, jeudi après-midi vers 13h30, au rez-de-chaussée d’une maison de rangée située chaussée de Haecht à Schaerbeek, a indiqué en fin de journée le porte-parole des pompiers de Bruxelles Walter Derieuw.

Un dégagement de fumée a été signalé à la centrale d’appels 112. A l’arrivée des secours sur place, les habitants s’étaient déjà mis en sécurité. Les pompiers ont évacué deux chats qui étaient encore à l’intérieur. Les occupants et les animaux domestiques étaient indemnes.

L’incendie provenait d’une chambre, où un hoverboard avait été placé en charge et a surchauffé. La pièce était dépourvue de détecteur de fumée. La porte de la chambre était fermée. Les dégâts se sont limitées à cette pièce.

L’incendie a pu être rapidement maîtrisé. Les pompiers ont ensuite ventilé les lieux.

Walter Derieuw recommande entre autres de laisser refroidir les batteries après un usage intensif et de veiller à ce qu’elles soient chargées dans des conditions sécurisées : loin d’objets inflammables, à proximité de détecteurs de fumée et à un endroit non exposé au soleil.