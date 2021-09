Un tram déraille à Saint-Gilles: deux cyclistes et deux piétons blessés

Vidéo

Le déraillement d’un tram de la ligne 81 a fait quatre blessés au carrefour formé par l’avenue Fonsny et la rue Théodore Verhaegen…

Les faits se sont déroulés ce jeudi après-midi, vers 17 h 10, au carrefour formé par l’avenue Fonsny et la rue Théodore Verhaegen, à Saint-Gilles. « La troisième bogies du tram a déraillé pendant qu’il était dans une courbe. Quatre personnes ont été blessées et emmenées en ambulance à l’hôpital. La police est actuellement sur place et la circulation des trams est interrompue à cet endroit », indique Cindy Arents, porte-parole de la Stib. Selon nos informations, les blessés à déplorer ne sont pas des passagers de ce tram de la ligne 81, mais deux cyclistes et deux piétons. On ignore à ce stade la gravité de leurs blessures.

Selon la porte-parole de la police de Bruxelles Midi, Sarah Frederickx : « Les jours des victimes ne sont pas en danger. Seules deux d’entre elles ont été emmenées à l’hôpital Saint-Pierre en ambulance ».

E. G.

