Les Bains de Saint-Josse sont désormais accessibles le week-end

La piscine de Saint-Josse élargit ses horaires au week-end.

La piscine de Saint-Josse propose à son public des horaires d’accès élargis et maintient ses tarifs démocratiques.

Depuis le 13 septembre, l’accès aux Bains de Saint-Josse se fait sans rendez-vous aux horaires suivants :

Lundi-Jeudi : 07 : 30-19 : 30

Vendredi : 07 : 30-21 : 00

Samedi : 10 : 00-21 : 00

Dimanche : 12 : 30-20 : 00

Les tarifs restent également extrêmement avantageux pour tous et un tarif préférentiel est appliqué pour les habitants. Ainsi, à titre d’exemple, l’entrée individuelle coûte deux euros pour les Tennoodois et trois euros pour les autres usagers. Les différentes formules proposées offrent également des tarifs démocratiques pour les familles nombreuses, les allocataires sociaux, les membres du personnel, les usagers réguliers, etc.

Enfin, la gratuité est assurée pour toutes les écoles situées sur le territoire communal avec une attention particulière pour celles accueillant des enfants en situation de handicap en vertu des engagements récemment pris par la Commune avec Special Olympics.

« La rentrée est une période idéale pour prendre de bonnes résolutions et entretenir sa condition physique. On sait que le confinement a eu un impact négatif sur la santé de la population et c’est le moment d’inverser la tendance en pratiquant une activité physique régulière. À Saint-Josse, notre politique sportive se veut clairement incitative et a pour ambition de démocratiser le sport avec un accès abordable à la piscine, des chèques-sports, des activités physiques proposées aux jeunes, des investissements dans les infrastructures… », s’enthousiasment le bourgmestre Emir Kir et l’échevin Kadir Ozkonanci (PS).

Toutes les informations pratiques au sujet des Bains de Saint-Josse et de la politique sportive se trouvent sur le site d’information communale : www.sjtn.brussels