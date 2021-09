La KU Leuven développera finalement son campus bruxellois dans le bâtiment Pacheco

La KU Leuven (KUL) va développer un nouveau campus dans le bâtiment Pacheco à Bruxelles. Après de vives critiques, l’université a délaissé son plan initial d’investir l’immeuble historique du Meyboom, qui sera préservé.

Initialement, la KUL avait choisi d’implanter ses nouveaux locaux dans le bâtiment Meyboom de la rue des Sables. Mais cela signifiait que l’immeuble du 19e siècle, conçu par l’architecte Paul Saintenoy, devait être abattu, ce qui a suscité une vive controverse. L’université ainsi que le secrétaire d’État bruxellois chargé de l’Urbanisme Pascal Smet (one.brussels/vooruit) se sont alors mis à la recherche d’une alternative.

Cette solution est finalement venue de Belfius Insurance, qui a racheté le bâtiment et respectera sa valeur patrimoniale. Plusieurs logements pour étudiants, des bureaux ainsi que des unités résidentielles y seront construits. De son côté, la KUL déplacera son campus vers le bâtiment du Pacheco, dont le propriétaire est Belfius.

Le bâtiment Meyboom accueillera du logement. - GDS

Située à l’angle du Jardin botanique et du Boulevard Pacheco, l’université disposera du «socle», qui lie les côtés droits et gauches du bâtiment. Bien que des auditoires existent déjà dans l’immeuble, ce dernier sera agrandi pour permettre d’accueillir de nouvelles fonctions. Pour ce faire, l’université a fait appel à l’équipe d’architectes belge a2o-WIT. Le recteur de la KUL Luc Sels espère ouvrir ce nouveau campus en 2025, année du 600e anniversaire de l’université.

Projection de l’occupation du socle. - D.R.

Le site universitaire de Pacheco devrait s’étendre sur près de 21.000m², répondant ainsi aux besoins d’espaces supplémentaires de la KU Leuven pour l’enseignement et la recherche. « Nos campus de Bruxelles et de Sint-Lukas Brussel se portent très bien, mais cela signifie aussi que nos bâtiments actuels deviennent trop exigus pour les quelques 4.000 étudiants et des chercheurs toujours plus nombreux », poursuit Luc Sels.

Le Jardin Pechère en intérieur d’îlot du bâtiment Pacheco, surplombé par l’immeuble de l’Office des Étrangers, restera intact. Mais son accès pourra être modifié afin de le rendre semi-public. Les environs immédiats du nouveau site universitaire seront également réaménagés dans les années à venir. La Ville espère déminéraliser les lieux et rattacher la zone aux quartiers voisins.

Le Meyboom n’acceuillera finalement pas le campus. - GDS

La rénovation des espaces existants sera financée par Belfius de concert avec l’université catholique néerlandophone.