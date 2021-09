Moureaux: «Notre centre de vaccination fonctionne à plein régime»

Molenbeek a été la commune pilote dans pratiquement tous les projets mis en place en Région bruxelloise pour faciliter l’accès à la vaccination et limiter la propagation du virus. Et pourtant, la commune ne compte que 54% des personnes de plus de 18 ans qui sont vaccinées, soit le taux le plus faible de la Région. La bourgmestre Catherine Moureaux (PS) revient sur la gestion du Covid dans sa commune.

********* *** ************ **** ********** ******* ********* **** *** ******** ***** ********** ******* ********* ** ******** *** ******** **** *** **** ** ** *** *** **** ***** ************ *********** ** ** ******* ** ****** **** ******* ***** *** ***** ** *********** ** ********** ********* *** *** ** ******* ** **** ***** ** ********* *** *** ** ******* ** **** ****** ** **** ****** *** *** **** ** ** **** *** *** **** ** ** **** ** *** ** ********* ** ********* ********** ** *** ******* *** ************* **** ** ******** ***** **** **** ** ****** *** *** ********* **** *** **** ** ** **** **** ****** ******* ** ********* ** *** *** ***** ******* * * **** ******** *** **** ****** ********** ** ***** ************ *********** ** ********* *** ******** ** ********** ***** ****** ** *********** ********** ** ***** ******** **** ***** * ****** ********* *** ***** ** **** ***** ***** *** ******** **** ** *** ***** ***** ** ********* ***** **** **** ***** ************ ****** **** ** ****** ****** ***** ******* ****** ******** ** ** ****** *** ************ ** ** **** ****** **** *********** ********** ** ******* ****** ***** ** ************ ******* **** ******* ****** ** ********** ** ******** ** ** ***** ****** ** **** ** ****** *** ******* ** ************ **************** ** ** **** ****** **** ** ******* ****** ** ****** ** **** ** *********** ** ** ** ************ *** ** ******** ** ******** ***** *********** *** *** ****** ***** ** *********** ********** ********** *** ********* ** ****** ************* ** ******* ** ******* ******** **** ********** *** *** ********* ** *** *********** ******* ******** *** ******** ** *** ** ******** ********** ** **** ******* ********* *** ************ ***** *** ******** ** ** ****** ********** ** * **** ******* ***** *** ********** ********* ** ***** ************ ** ****** ** ************ ****** *** ************** ** ***** ******* **** ** ****** **************** ******* ********* **** *** *** ********* ********* ******* *** ************ ** ******* **** ******** ** ****** ** ********* ********** ** ***** ** ****** *** ***** **** *** *** ** *** ********* ** ***** *** ******* *** *********** ** ****** ********* ** *** ****** ******** *** ******* ** *** ********** ********** ** *** **** ***** ********* ** *** **** ***** ************ *********** **** ********** ***** *********** *************** ********** ***** *** *** **** ********* * ***** ****** **** ******* **** *** ******** **** ******* *** ******** **** ** ****** ** ********** ******** ** ** ****** *** **** ** ***** ******** ** ****** *** **** ** ******* ** ***** *** ** ********* ******* ****** **** **** ************** ** * *** ** ********* **** ** ***** ** ******** ****** ************** ** ******** ***** *** ** *** ***** *** ***** ** * ***** *** ******** *** *** ***** ********** ******* * *** ** ***** **** *** ******* ** ********* ********* **** * ****** *********** *** *********** ** ** ****** ***** *** ********** *** ******* ** ** ********* ********* ******* * ******* ** * ***** *** ***** ** ***** *** ******* ****** ** * ******* ********* ***** ******** **** ** ****** ********* ********* *** ******** **** *** ********* ********** *** ********* *** **** ******* *** ******** *** **** ****** ** ** ************ ** **** *** ******** ***** **** ********* ** ********** ** *************** ** ** ******* *** ***** ********* ** *** * **** *** ***** ** ********** ** ****** ************ ** ***** ***** ******* *** ***** ********** **** **** ** ******* * *** ** ****** ** * ** ******* ********* ** ***** **** ***** ** ** ********* *** ** ********** ***** ** **** ***** ** ************ ** ***** ** ** ********* ******** *********** *** ** **** ********* ******** **** * ***** **** ** ************** ******* ********* **** ***** *** **** ****** ********* ** ********** ** *** ** ****** ******* ** ************* ** ** ******* **** ** ***** ********* ***** ** ************* **** * ***** ***** **** ******* *** ********** ** *********** **** ******* *** ******* ** *** ***** ** *** ************ **** *** ** ****** *** *** ********* ** **************** ** ******** ********** **** ** ** **** ** ******** ** ***** ** * ** ********* ********** **** ************ ******* ** ******** ********** **** **** ** **** *** ** ***** *** ******** *** ****** ** ******** *************** ** ********* *** ** * *** *** ****** **** ****************** ** ** ***** ******** ***** ********** ******** ** ******* *** ********* ****** ********** ** **** ********** ** ******** ** **** ********* **** ***** ******** ******** ******** ** ********* *** ******* ** ********** ** ** ***** ******* * * *** ****** ** ******** *** **** ** ***** ******** *********** ** * *** ********* *** ** **** *** ** *********** ** ***** ** ******** ** ** ****** ** ******* **** ************* ********* ******** *** *** ********* ** ****** *** ** ***** **************** **** ** * * *** ******* ***** ***** ** *** ****** *** *************** *** ******** ** ********** *********** ** ** ********* ******* ******* ******* ******** ************ ** ** *********** ***** ********** ** ******** ***** ****** **** ***** *********** ************** ** ************** **** ********** *** ************ ** ** ***** *************** ** **** **** *********** *** ***** ********* ***** ** ****** *** *** ** ***** ******** **** ***** ** ***** ** ** **** ***** *** ********** **** ******** ******** ************** **** ** ** *** **** ********* **** **** ** **** ******** *** ** ******* ******** **** ********* ** ****** ****** ** ** ******** *** *** ******** *** **** **** ** ****** ************** ** **** ***** ********* **** ******** ** **** ** **** ** ********** ** ** ********* *** *** ** *** ******* ********* ******** *** **** ** *** ******** *** ************ *** ******* ****** *** *********** ** ****** *** *************** ** * ********** **** **** ** **** **** ** ******* ** * ****** *** ******* ***** **** *** ********* *** *********** *** ******* *** ****** ********* ** *** ****** ** ** ****** ** * ********** ***** *** **** ** ** ****** ** ****** *** ********* ** ****** ******** ***** *** *** ***** **** ** ****** *** ********* *** ****** ******* * ****** *** ********* ******** ** * ******* ** ********* **** ** ******* ** *** ******** **** ******** ** ***** ******** ** ***** **** ****** ****** * ********** **************** ** ***** **** ****** ** ** ****** ******* ** ******* *** ********* ** **** ******* ** ******* ** **** ***** ************** *** **** *** ***** ****** ******* ***** *********** **** ******** ******* ** ************** ** ** ** ************ **** **** ***** *** ***** ******** ** *********** **** ** ******* *** ** ****** ** ******* *** ******* ***** *** ******* **** ********** **** ************** **** **** ********* ********* ********** **** ** ******* ***** ***** ** **** *** ******* ***** **** **** ******* ************* ** *** ******** ******* *** **** ** ***** ** ***** *************** ******* ********* **** **** *** ********* ** * ***** *********** ** ********** ** * **** *** ******** ** *** ********** ********* ********** ** ***** ** * **** *** ******** *** **** *********** *** ******* *** ***** ********* *** ** ****** *** ***** ** **** **** *** *** ******** ** ** ***** **** *** ** ******* ****** *** ***** **** ** ********* *********** ** **** *** ** ******** ****** ************ **** *** ** **** ** ****** ** *** ******* ** ** ****** *** ****** ******** **** ********* ** ** ***** ** *** ***** ** ********** **** ** *** ** ****** ** ******* ****** ** ******* ***** ************ ************** ******* *** ******** ** **** ******** *********** *********** ** **** **** *** ***** ** * * ** ******* ***** ******** *** ***** *** *** *** **** *********** ** ** **** ** ****** *** ******* *** ****** ********** ***** *** ** ******** ** ** ** ******** *** *** ** ***** ** ** ******* *** **** ** ***** *** ****** ******* *********** ** ******* ** ******* ***** ********* ******* *** ********* ** ******** ** **** ******** ** ******** **** *** ****** **** ** *******