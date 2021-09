Ixelles ouvre une vélothèque

Ce 15 septembre, une nouvelle vélothèque (« Fietsbieb ») est inaugurée sur le site de See U. Pour fêter cela, diverses animations et ateliers auront lieu sur le site de See U.

« La vélothèque (FietsBieb) répond à une vision sociale et durable de la société. Elle s’inscrit dans l’économie circulaire et encourage l’utilisation du vélo. Un vélo de qualité constitue un investissement important avant l’âge de 12 ans. Un enfant grandit vite et la taille du vélo ne suit pas… Il faut dès lors en changer très souvent », déclare Els Gossé, échevine de la Vie de quartier.

Le mercredi 15 septembre, avec l’ouverture de cette vélothèque, Ixelles donne le coup d’envoi de la Semaine de la Mobilité. De 14h à 17h, différents partenaires organisent des ateliers vélo et des activités pour les enfants et les familles.

Il s’agit de la 6ème vélothèque à ouvrir à Bruxelles. Berchem-Sainte-Agathe, Molenbeek, Laeken, Uccle et Anderlecht ont déjà précédé Ixelles. Toutes affichent beaucoup de succès. Combler cette absence dans le sud de Bruxelles constituait une priorité pour Els Gossé (Ecolo).

La vélothèque prête chaque année des vélos de qualité aux enfants de 2 à 12 ans. Pour en bénéficier, une cotisation de 20 euros par an suffit. Elle peut être récupérée lors de la remise du deux-roues. Un bon plan pour votre portefeuille, pour l’environnement et surtout pour les enfants !

Pour le bourgmestre Christos Doulkeridis (Ecolo), le Fiestbieb dépasse même les ambitions en matière de mobilité douce : « L’apprentissage du vélo est une magnifique manière pour un enfant d’acquérir la confiance en soi et d’appréhender la ville qui l’entoure, le Fietsbieb permet à chaque enfant de découvrir ce sentiment de liberté. »

La « Fietsbieb » est gérée par des bénévoles. Ils veillent à ce que chaque vélo prêté soit en parfait état. Si vous souhaitez un vélo plus grand ou un modèle différent, il suffit l’échanger. Et lorsque vous restituez un vélo propre et en bon état, vous pouvez en emprunter un gratuitement pendant un an.