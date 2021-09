Les CPAS bruxellois appellent à une prompte vaccination du personnel des homes

Le Codeco s’est accordé sur le principe de l’obligation vaccinale pour les prestataires de soins le 20 août dernier. Il va à nouveau se réunir ce 17 septembre. La Fédération des CPAS bruxellois a communiqué ses demandes au ministre de la Santé Alain Maron (Ecolo)

Sur les deux mois de vacances, à Bruxelles, le taux de vaccination avec une dose des professionnels de la santé a progressé de 3 % et atteignait 70,6 % le 30 août. Seuls 56,8 % des aides soignants avaient reçu le schéma vaccinal complet. Or, plus de la moitié du personnel de soins des maisons de repos est composé d’aides soignants.

La Fédération des CPAS bruxellois craint une quatrième vague à l’automne. Le variant delta représente désormais la (quasi) totalité des nouvelles contaminations en Belgique (99,4 %). Parmi les professionnels de la santé hospitalisés, 97,9 % étaient non vaccinés. Ce chiffre rappelle que la vaccination des professionnels de la santé est d’abord une protection pour eux-mêmes.

La Fédération appelle instamment à une prompte et résolue concrétisation de l’obligation vaccinale pour les prestataires de soins. Vu la mortalité enregistrée lors des vagues précédentes, il serait contraire au principe de précaution et moralement non acceptable que l’obligation vaccinale ne sorte ses effets que fin de l’année ou suite à un nouveau pic de contamination.

La Fédération prône une vaccination obligatoire de toutes les personnes qui travaillent en maison de repos ou centre de soins de jour. Cela vise donc tant le personnel de soins que le personnel non-soins, tant le personnel contractuel ou statutaire que les prestataires externes (coiffeurs, pédicures, kinésithérapeutes…). Une mesure équivalente devrait valoir pour les professionnels de la santé et de l’action sociale qui accompagnent ou soignent des personnes à domicile.

Vu le RGPD, un gestionnaire de maison de repos ne peut requérir qu’un membre du personnel lui déclare s’il est vacciné ou pas. La publication obligatoire du taux de vaccination des travailleurs risque de stigmatiser des maisons où le personnel est particulièrement « récalcitrant » sans donner au gestionnaire un moyen d’améliorer sa situation. La Fédération des CPAS bruxellois exprime un désaccord définitif quant à la publication obligatoire de la couverture vaccinale du personnel par maisons de repos.

Pass sanitaire pour les visiteurs de home

La Fédération des CPAS appuie de façon générale le principe du CST dans le contexte épidémiologique actuel mais a des réserves quant à l’application de cet outil en maison de repos.

Il semble difficile de requérir un pass sanitaire des visiteurs alors que le personnel n’est pas vacciné et qu’un CST n’est pas requis de sa part. Par ailleurs, l’exigence d’un tel pass pourrait avoir des conséquences fort dommageables pour certains résidants en termes de rupture de lien social et familial.

Que recouvre précisément la notion de visiteur ? Si l’objectif est la protection sanitaire, elle ne peut s’appliquer aux seuls membres de la famille. Elle devrait dès lors s‘entendre de façon large. Sauf erreur toujours, les gestes barrière seraient maintenus en MR-S. Ils seraient alors plus difficiles de les faire respecter par le titulaire de ce pass.

En termes de ressources humaines, au niveau de la maison de repos, l’exigence d’un CST suppose d’avoir aux heures de visites une personne susceptible d’assurer un rôle de « vigile ». Ce n’est pas un profil qui existe au sein du personnel de ces maisons. Cela aurait inévitablement un coût.

Si un visiteur ne souhaite pas se faire vacciner « pour lui-même », il serait bon qu’il le fasse pour la protection de son parent ou proche résidant dans une telle maison. La Fédération des CPAS bruxellois estime qu’un message des autorités compétentes sur cet aspect serait bienvenu.

Les décisions du Codeco sont prises par les autorités fédérales et régionales. Il revient dès lors à celles-ci d’en assurer le financement de leurs conséquences.