Ouverture de l’Alzheimer Café de Laeken

L’Alzheimer Café de Laeken prend son nouveau départ ce mercredi 15 septembre à la Maison de Quartier « Rotonde », place Saint-Lambert, 1020 Bruxelles.

Pour ces malades et pour leurs proches, ainsi que pour les professionnels de la santé et toute personne intéressée, la Ligue Alzheimer ASBL organise depuis 2003 des Alzheimer Cafés.

Ce 15 septembre marque un nouveau départ et une nouvelle adresse pour l’Alzheimer Café de Laeken, mis sur pied avec l’aide des forces vives locales, communales et associatives de Bruxelles comme le CPAS de Bruxelles et les Maisons de Quartier de la Ville de Bruxelles.

Un Alzheimer Café…

Le terme fait référence à des lieux de rencontre indépendants de toute institution médicalisée où l’accent est mis sur la convivialité. On s’y réunit autour d’une boisson, d’un gâteau, de chocolats… pour poser des questions concrètes sur la vie de tous les jours avec Alzheimer et discuter de façon informelle. Autre objectif avoué : briser le tabou et la solitude qui vont souvent de pair avec la maladie.

L’Alzheimer Café de Laeken prendra son nouveau départ le 15 septembre 2021 de 14h00 à 16h00 à la Maison de Quartier « Rotondes », Place Saint-Lambert, 1020 Bruxelles.

Les séances se poursuivront ensuite au rythme d’une fois par mois, chaque 3e mercredi du mois (hors congés scolaires).

« Alzheimer café, c’est avant tout un lieu de soutien des personnes malades et de celles et ceux qui les accompagnent. Ce rendez-vous mensuel offre des activités sociales essentielles aux premiers et un partage d’expérience aux seconds. Cette terrible maladie l’est encore plus lorsqu’elle se vit isolé. Je me réjouis que cette collaboration entre la Ligue Alzheimer et la Maisons de Quartier Rotonde permette aux familles de Laeken concernées de briser la glace et de bénéficier d’un espace qui peut les aider à affronter un quotidien souvent compliqué », précise Khalid Zian (PS), président du CPAS de la Ville de Bruxelles et Vice-Président des Maisons de Quartier.