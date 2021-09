Schaerbeek: nouvelle campagne de propreté avec 5 journées sur la Propreté publique

Malgré la crise sanitaire, les lockdowns, la fermeture des commerces et l’annulation de nombreux événements, les chiffres liés à la propreté publique en 2021 restent alarmants.

Un constat s’impose clairement, 40 % des déchets ramassés dans l’espace public sont générés par des dépôts clandestins, véritable fléau dans notre commune. Toutefois, le Collège des Bourgmestre et Echevins a fait de la Propreté publique l’une de ses priorités de la mandature et travaille ardemment à lutter contre la recrudescence de salissures. En effet, la Propreté publique est un enjeu fondamental pour la qualité de vie des habitants, l’embellissement des espaces publics et l’image de la commune. Il est désormais temps de modifier les comportements pour une commune plus propre !

Si l’année 2019 était d’ores et déjà une année record avec plus de 85.000 interventions par le Service Propreté, les chiffres pour 2020 ont explosé avec plus de 102.631 interventions, soit 19,8 % d’augmentation. La crise sanitaire n’a donc pas diminué le nombre d’interventions. Au contraire, nous avons observé une augmentation constante mois après mois, avec une véritable envolée en août 2020 avec plus de 11.687 interventions, le chiffre le plus élevé de l’histoire du Service Propreté. Un constat net s’impose : 40 % des interventions sont des dépôts clandestins.

« Il est désormais temps d’inverser la tendance. Meubles, déchets de construction, pneus, toilettes, électroménagers, poussettes… Ces déchets ménagers n’ont pas leur place dans la rue. Abandonner ces encombrants est en effet une infraction qui nuit à la qualité de vie dans nos quartiers et à l’environnement et entraîne un sentiment de malpropreté et d’insécurité. Ce type de comportements doit cesser et être sérieusement sanctionné. C’est pourquoi nous déployons cette grande campagne afin de sensibiliser et informer les citoyens sur l’importance de la Propreté Publique qui est l’affaire de tous », déclare Deborah Lorenzino (LB), échevine de la Propreté Publique.

Notre objectif reste le même d’année en année : nous souhaitons mettre les « salisseurs » face à leurs responsabilités et ce, quel que soit le type de salissures. Parallèlement à cela, il est important de mettre l’accent sur la sensibilisation et l’information. C’est pourquoi la communication est intensifiée sur les problématiques majeures de propreté auxquelles est confrontée notre commune.

Concrètement, la campagne portera une attention particulière à la participation citoyenne et l’activation des habitants dans leurs quartiers. Cleans ups days, journées thématiques de la propreté dans les quartiers avec « événements chocs dépôts clandestins », rencontres avec les habitants et comités de quartier, l’objectif de cette campagne est d’appeler les citoyens au respect de la propreté (rappel des règles en vigueur) et à les inciter à devenir acteurs du changement dans leur quartier.

Organisation de 5 journées de sensibilisation

La commune organise aussi cinq journées afin d’échanger sur les opportunités d’améliorer la propreté publique dans leurs quartiers, de discuter des problèmes d’incivilité et de les informer des solutions et des sanctions encourues et ce, via la tenue de stands d’information et d’activités ludiques et pédagogiques pour le grand public en lien avec la campagne et la thématique « encombrants ».

– Mercredi 15/09 : Place Gaucheret (12-18h)

– Vendredi 24/09 : Place des Chasseurs Ardennais (marché) (12-19h)

– Mardi 28/09 : Place Janssens (marché) (8-13h)

– Lundi 04/10 : Square Riga (marché (8-13h)

– Mercredi 13/10 : Place Houffalize – 12-18h

En termes de message et de slogan, un message unique et fort a été retenu pour l’ensemble de la campagne, il s’agit de l’hashtag #Schaerbeektoutpropre. Celui-ci est dorénavant utilisé pour l’ensemble de la communication sur la thématique de la Propreté Publique à Schaerbeek et ce jusqu’en 2024.

Pour rappel, le meilleur moyen de lutter contre la malpropreté est de directement signaler une salissure sur l’espace public, via le numéro gratuit du service propreté communal au 0800/939.88, qui interviendra dans les plus brefs délais.