La Semaine des Initiatives veut aider les Forestois à réaliser leur projet

La première semaine des initiatives à Forest se déroule du 12 au 17 septembre 2021. L’événement se tient dans la future « Maison des Initiatives » de Forest, actuellement siège de l’antenne du Contrat de Quartier Durable Wiels-sur-Senne (CQDW). Passé, présent et avenir des bâtiments seront également mis à l’honneur.

Les cinq journées de cet événement sont consacrées à la création, au soutien et au développement d’initiatives citoyennes, associatives et entrepreneuriales. Elles permettront aux intéressés d’obtenir les informations pratiques pour donner un coup de pouce à leurs projets et de brainstormer avec d’autres forestois.

Le coup d’envoi a été donné le dimanche 12 septembre dès 14h avec les portes ouvertes du site qui accueille depuis 2019 une vingtaine de projets socio-économiques dans le cadre du CQDW.

Tout au long de la semaine, espaces rencontres, babel-cafés et ateliers interactifs offriront l’opportunité à tous de poser leurs questions aux services de proximité et aux experts qui seront bien utiles dans la création ou le lancement d’une initiative.

Des moments d’échange et d’information sont également prévus pour éclairer les porteurs/euses de projets de type commercial, associatif et entrepreneurial. Les jeunes seront quant à eux mis à l’honneur le mercredi après-midi.

Charles Spapens (PS), échevin de la Revitalisation urbaine, se réjouit de pouvoir lancer cette semaine qui permettra à chacun d’être mieux orienté, encouragé et encadré dans leur lancement d’initiatives.

En tenant compte des mesures sanitaires en cours, les rencontres se font soit sur site soit en ligne. Pour toute information (tranche horaire, prise de rendez-vous ou participation en ligne), une inscription est obligatoire via un formulaire en ligne que vous trouverez sur le site de la commune de Forest.