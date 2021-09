Le ring extérieur de Bruxelles bloqué à Beersel en raison d’un camion renversé

14/09 14:00 → 15/09 01:00

Cet après-midi et ce soir, nous prévoyons sur le pays des averses intenses et orageuses avec localement beaucoup de précipitations en peu de temps. Des cumuls de 10 à 15 litres sont à craindre par endroits. Sur l'est du pays, il y aura également un risque de grêle.