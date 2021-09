Bruxelles-Ville appelle les citoyens à participer à la journée de la propreté

Le 18 septembre, c’est la journée mondiale citoyenne de la propreté, le World Cleanup Day ! La Ville de Bruxelles participe au mouvement et invite habitant(e)s et commerçant(e)s. à descendre dans les rues et dans les parcs pour cette action de ramassage collectif. L’objectif : mobiliser 1.000 personnes. Des actions portes ouvertes seront également proposées dans 13 dépôts des agents de nettoiement des services de la Propreté publique.

Se mobiliser ensemble pour notre environnement et pour une ville propre, c’est bien l’idée du World Cleanup Day. Événement mondial pour la propreté auquel la Ville de Bruxelles participera le samedi 18 septembre prochain !

« L’événement prend de l’ampleur chaque année. Nous visons 1.000 personnes pour cette action citoyenne de nettoyage dans les rues, dans les plaines de jeux et dans les parcs de Bruxelles ! Je serai bien entendu sur le terrain aux côtés des agents de la Ville de Bruxelles et des citoyennes et citoyens pour ce jour symbolique car c’est ensemble que nous parviendrons à préserver notre environnement ! », déclare Zoubida Jellab (Ecolo), échevine des Espaces verts, de la Propreté publique et du Zéro déchet.

Plusieurs options s’offrent aux Bruxellois(e)s qui veulent participer à l’action ! Cela peut aller du simple nettoyage de son trottoir à une action de nettoyage collective avec des amis, voisins, famille ou encore avec une association de quartier. Pour soutenir ces initiatives, la Ville de Bruxelles met du matériel de nettoyage à la disposition des riverains qui le souhaitent via le numéro gratuit 0800/90 107 ou l’adresse proprete@brucity.be.

Les habitant(e)s. auront aussi la possibilité d’aller à la rencontre et d’accompagner leur balayeur de rue dans sa tournée au départ des treize dépôts ouverts pour l’occasion. Le rendez-vous est donné dès 10h pour un drink et les tournées se dérouleront entre 11h et 14h. La liste des lieux de rencontre ouverts est disponible via www.bruxelles.be/world-cleanup-day.

« Cette journée du 18 septembre est une opportunité de prendre conscience de la quantité de déchets que nous générons et qu’il est indispensable de les réduire le plus possible. Tendons vers le zéro déchet. Chaque geste compte et chacun peut agir afin de mieux vivre ensemble », ajoute Zoubida Jellab.