Un accident entre un camion et un tram à hauteur du pont Van Praet

Seul le conducteur du camion a été blessé…

Un accident entre un camion et un tram s’est produit ce lundi midi à hauteur du pont Van Praet, à Laeken. « Nous sommes intervenus pour procéder aux constatations d’usage. Seul le conducteur du camion a été blessé et emmené à l’hôpital suite à cet accident. La circulation des trams a dû être interrompue dans les deux sens entre 12 h 45 et 14 h 27 », indique Ilse Van de keere, porte-parole de la police de Bruxelles Capitale / Ixelles.