À vélo à l’opéra avec Cycloparking

À vélo à l’opéra ? Et pourquoi pas ? Cycloparking by parking.brussels et l’Opéra royal de la Monnaie tentent l’expérience.

Dès cette semaine, les deux partenaires offriront la possibilité aux spectateurs de la Monnaie qui s’y rendront à vélo de se garer dans un parking vélo surveillé de 50 places. La Monnaie communiquera cette possibilité à ses spectateurs dans le mail explicatif qu’elle leur envoie avant chaque spectacle.

Pour Cycloparking by parking.brussels, il s’agit de tester le succès de cette formule, qui pourra être répétée en d’autres lieux, mais également de signaler l’existence à ce public d’un parking pour vélos sécurisé souterrain à la station de métro De Brouckère, à une centaine de mètres de La Monnaie. Ce parking, le public intéressé peut y avoir accès actuellement durant douze mois pour la modique somme de 15€ au lieu de 30€, dans le cadre de la campagne de promotion actuelle des deux grands parkings vélos sécurisés des stations Bourse et De Brouckère, qui durera jusqu’à la fin de l’année.

Cette expérience durera tout le mois de septembre, en lien avec les représentations de l’opéra et les Heritage Days des 18 et 19 septembre.

Pour la ministre bruxelloise de la Mobilité Elke Van den Brandt (Groen), il s’agit d’« une super initiative. De plus en plus de Bruxellois(e)s et de visiteurs de Bruxelles choisissent le vélo pour venir en ville ou s’y déplacer. Pourquoi pas pour aller à la Monnaie ? Avec ce stationnement sécurisé juste à proximité, les mélomanes écouteront leurs opéras préférés totalement détendu(e)s ! »