Benito Raman était-il hors-jeu sur l’ouverture du score d’Anderlecht contre Malines?

Notre consultant arbitrage Stéphane Breda revient sur le premier but des Mauves lors d’Anderlecht – Malines.

Anderlecht a décroché une large victoire 7-1 face à Malines dimanche au Lotto Park. Dans cette avalanche de but, l’ouverture du score par Benito Raman a posé question : l’attaquant des Mauves était-il en position hors-jeu ? Stéphane Breda, notre consultant arbitrage, est revenu sur cette phase.

« Le doute est présent mais on ne peut pas affirmer formellement qu’il y a hors-jeu », indique Breda. « Quand je revois les images, cela se joue vraiment à une question de millimètres entre le pied de Raman et le pied de Vanlerberghe. Dans ce cas-là, la règle veut qu’on laisse le doute profiter à l’attaque. Les arbitres du VAR (NDLR : avec la décision finale revenant à M. Boterberg) ont parfaitement appliqué le règlement et c’est important de pouvoir l’expliquer. Même après plusieurs visions, je ne peux pas dire avec certitude qu’il y a hors-jeu… ou que la décision de valider est la bonne. »