«Le Covid a été géré de façon chaotique»

L’ex-secrétaire d’ Etat Bianca Debaets est députée régionale et conseillère communale. - E.Germani

Secrétaire d’État à la sécurité routière et au bien-être animal durant 5 ans, Bianca Debaets est aujourd’hui députée régionale (CD&V) et toujours conseillère communale. Elle émet un avis critique sur la gestion de la pandémie, juge le travail de ses successeurs et met en avant ses priorités.