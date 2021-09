La reine Mathilde a pris part aux 20 kilomètres de Bruxelles

Après un an d’absence suite à la pandémie, la plus célèbre course à pied du pays est de retour ce dimanche. Avec deux nouveautés. L’obligation de présenter un corona pass pour s’aligner et aussi le fait que la course est ouverte aux marcheurs. Et donc, le délai pour parcourir la distance a été allongé, passant de 4 à 6h. Parmi les marcheurs, il y avait la reine Mathilde. Mais on reconnaissait aussi d’autres personnalités parmi les participants.

