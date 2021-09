Les Mauves sous pression avant d’affronter Malines

Alors qu’ils restent sur deux défaites, les Bruxellois entendent se relancer face à Malines. Et cela passera forcément par le gain de points.

Avec la visite de Malines dans des installations qui accueilleront à nouveau un public nombreux, Anderlecht va retrouver un semblant de « vie d’avant ». Péniblement embourbé dans le ventre mou d’un classement qu’il aimerait pouvoir à nouveau dominer comme lors de ses plus belles années de gloire, le Sporting peut-il profiter de la visite de l’équipe de Wouter Vrancken pour (re)lancer une machine grippée, qui inquiète tout le monde alors qu’elle reste sur deux défaites : à Vitesse, ce qui a précipité sa sortie européenne anticipée, et à Genk, juste avant la trêve internationale ? Le tout alors que se profileront ensuite des matches au Standard, face à Gand, à Ostende et contre Bruges, excusez du peu !

Alors que Vincent Kompany a de nouveau joué la carte de l’apaisement lors de sa conférence de presse hebdomadaire, vendredi, affirmant notamment que « le résultat est important mais le fait que les joueurs progressent et remplissent leurs tâches aussi. J’ai vu de l’évolution sur ce plan à Genk et je suis optimiste au vu de ce que nous y avons montré » , doit-on continuer à boire ses paroles sans regard critique sur un bilan largement insuffisant ? Si le T1 anderlechtois affirme ne pas se sentir intouchable, et « ne pas avoir été choisi sur son nom ou son statut », il va devoir le prouver par ses actes, par ses choix. Et par des résultats, inévitablement, qui doivent constituer la priorité des priorités. Ayant mis de côté ce « process » dont on ne parle d’ailleurs plus trop, certainement au vu de l’équipe qu’il a alignée à Genk avant la trêve avec le seul Ait El Hadj comme produit ‘made in Neerpede’ au coup d’envoi, « VK » aura pour première mission de stabiliser une défense trop perméable. Murillo, qui est loin du niveau qui était le sien à son arrivée au Sporting, Hoedt qui commet une bourde par match ou Gomez, dont on ne compte plus les erreurs de placement, sont loin d’être rassurants. Mais Kompany n’est plus joueur et ses conseils, il les dispense en semaine à l’abri des regards indiscrets, ou sur le bord de la touche lors des matches. Lancera-t-il le défenseur central argentin Lisandro Magallán (27 ans, ex Ajax) dans le grand bain dès dimanche ? Pas impossible…

Kiese Thelin à Banyias

Par ailleurs, on a appris samedi la confirmation du transfert définitif d’Isaac Kiese Thelin aux FC Baniyas, un club des Émirats arabes unis où il espère relancer une carrière qui était barrée à Anderlecht par les arrivées de Zirkzee et Kouamé. Thelin était arrivé chez les Bruxellois en janvier 2017 en provenance de Bordeaux et n’aura au final disputé que 45 matchs (4 buts) en leur faveur. N’ayant jamais réussi à séduire ses entraîneurs successifs, l’international suédois avait enchaîné les prêts ces dernières saisons : à Waasland-Beveren, au Bayer Leverkusen (Allemagne), à Malmö (en Suède) et à Kasimpasa (en Turquie).