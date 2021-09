20 ans après, les Pompiers de Bruxelles ont observé une minute de silence solennelle pour se souvenir et rendre hommage aux nombreuses victimes des attentats du 11 septembre 2001.

Siamu

Leurs pensées vont tout particulièrement aux 343 membres du Service d’Incendie de New York (NYFD) qui ont péri ce jour-là, mais aussi à toutes celles et ceux morts des années plus tard des séquelles de ces interventions.