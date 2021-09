Le major anglais condamné pour le vol de 3 tanks belges au Musée Royal de l’Armée !

Le Musée Royal de l’Armée et d’Histoire militaire. - Illustration/D.R.

Mi-août, le tribunal de Salisbury (Royaume-Uni) a condamné l’ex-major du Household Cavalry Regiment à une peine de deux ans de prison avec sursis pour faux et usages de faux. Le militaire à la retraite était parvenu à dérober du matériel militaire à divers musées européen, dont le Musée Royal de l’Armée et d’Histoire militaire de Bruxelles, depuis 2001. Entre autres: trois chars Leopard et des canons antichars.