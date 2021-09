Les CPAS bruxellois plaident pour l’obligation vaccinale du personnel des home

Le comité directeur de la Fédération des 19 CPAS bruxellois a pris connaissance des derniers chiffres relatifs à la vaccination au sein des Maisons de repos et des Maisons de repos et de soin (MRS). Constatant que malgré les efforts réalisés en matière de sensibilisation aux enjeux de la vaccination et des mesures favorisant son accessibilité, les taux de vaccination plafonnent. Cette tendance est confirmée par différents responsables de maisons de repos.

En regard de ces éléments et compte tenu de la vulnérabilité des résidents, la Fédération des CPAS bruxellois se prononce pour l’instauration de l’obligation vaccinale pour l’ensemble des personnels des Maisons de repos et Maisons de soins.

Elle estime que, tant en terme éthique que politique, il est nécessaire de tirer les enseignements de l’absence de cadre et d’instructions claires lors du début de l’épidémie et anticiper les risques d’un nouveau pic de contamination, et non attendre qu’ils se manifestent, pour adopter des mesures de protection de la santé de nos seniors.

Or, il est établi que l’instauration d’une obligation vaccinale pour le personnel est de nature à augmenter la sécurité sanitaire dans les maisons de repos et de restaurer la confiance à leur égard.

Une application rapide est nécessaire pour réduire les risques et être paré au mieux en cas de quatrième vague. Vu la mortalité enregistrée lors des vagues précédentes, il serait contraire au principe de précaution et inacceptable sur le plan moral que l’obligation vaccinale ne sorte ses effets dans plusieurs mois, faute de décision.

Cette vaccination obligatoire du personnel en MR/MRS doit en outre se faire dans un délai nécessairement rapide, dans un cadre légal ou réglementaire concerté avec les partenaires sociaux et respectueux des droits et des libertés des travailleurs.

Outre l’obligation vaccinale du personnel, la Fédération des CPAS bruxellois est favorable à l’instauration du Covid Safe Ticket pour les visiteurs des maisons de repos.

Alors que les perspectives financières pour les CPAS et leurs Maisons de repos sont incertaines, la Fédération souligne en outre qu’il appartient aux autorités régionales de prendre en charge le coût de ces mesures de protection de la santé.

Par ailleurs, la Fédération refuse la publication des résultats de la vaccination pour chacune des Maisons de repos, au prétexte de l’évaluation des mesures sanitaires. Cette idée revient à mettre les institutions en compétition là où elles doivent faire preuve de solidarité et harmoniser leur approche.