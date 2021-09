Une augmentation de 5% des places de stationnement par rapport à 2014 à Bruxelles

L’étude a été menée en 2019 et 2020. - E. G.

C’est ce qui ressort d’un comptage mené par Parking.Brussels par rapport aux données de 2014. Mais l’agence régionale de stationnement met en garde. Cela ne veut pas dire que, physiquement, il y a plus de places de stationnement. Les méthodes de comptage sont différentes. Avec cet outil, la ministre de la Mobilité, Elke Van den Brandt, souhaite rendre le parking hors voirie plus attractif afin de gagner de l’espace en voirie pour des arbres et d’autres infrastructures.