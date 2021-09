Deuxième week-end pour l’antenne de vaccination au complexe sportif d’Evere

Face à la situation épidémiologique et vaccinale en Région bruxelloise, le collège des bourgmestre et échevins a décidé d’organiser pendant deux week-ends une antenne de vaccination et ce en collaboration avec la Cocom.

Pour ce faire, une antenne de vaccination s’installera au Complexe sportif d’Evere (300 avenue des Anciens Combattants), les 11-12 septembre, et sera accessible, sans rendez-vous, de 10h à 18h.

La commune d’Evere s’engage dans une vaste campagne de sensibilisation à la vaccination.

Un courrier aux habitants, des stands d’information aux marchés ainsi qu’à la maison communale, et l’utilisation de multiples canaux de communication ont été mis en place dès cette semaine.

« Nous souhaitons ainsi convaincre nos citoyen(ne)s, jeunes et moins jeunes, que nous pouvons gagner ensemble ce combat contre le Covid-19. Nous inviterons également les travailleuses et travailleurs de notre administration et du CPAS qui le souhaitent à venir se faire vacciner », précise Ridouane Chahid (PS), bourgmestre f.f.